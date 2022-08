Al via la due giorni di stage di ghironda, organetto e musica d'insieme a Monterosso Grana con Occit'amo

Domani, giovedì 11 agosto alle ore 10, Occit’amo Festival arriva a Monterosso Grana presso la bocciofila, per lo stage di ghironda, organetto e musica d’insieme con Sergio Berardo. Venerdì 12 agosto alle ore 10, con Occit’amo Festival, a Monterosso Grana presso la bocciofila, continua lo stage di ghironda, organetto e musica d’insieme. Alle ore 15 sempre presso la bocciofila, lezione-concerto con Sergio Berardo e gli insegnanti dello stage e alle ore 16 a Pradleves - Abrì, stage di danza per i più piccoli con Daniela Mandrile. Dalle 17 lezioni per tutte le età. Lo stage di Monterosso si prefigura come una doppia giornata in cui la squadra di quattro animatori composta da Luca Declementi, Davide Bagnis, Jean Paul Faraut e Sergio Berardo preparerà con i partecipanti una lezione-concerto sugli strumenti tradizionali di tutta la terra d’òc, momento aperto al pubblico previsto a coronamento del corso. E poi la danza, quella danza che non si è fermata nemmeno durante la pandemia grazie allo studio dei balli distanziati, quel percorso che con costanza Daniela Mandrile racconta anno dopo anno.