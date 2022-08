Pontebernardo, all’Ecomuseo della Pastorizia una serata in compagnia di Flavia Cellerino

Giovedì 25 agosto alle ore 21 presso la saletta incontri dell’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo, appuntamento con la storia dell’arte e con Flavia Cellerino di Artesulcammino: una serata dal titolo “E vanno pel tratturo antico al piano" (Gabriele D’Annunzio) Greggi, pastori e pastore(lle) nella storia dell'arte, dove verrà analizzata la rappresentazione artistica di greggi e pastori tra Medioevo e primo Novecento.

A condurre l’incontro sarà Flavia Cellerino, appassionata di montagna da sempre e amante della Valle Stura, studiosa di storia e arte per professione. Collabora dagli anni Ottanta con istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti culturali e di ricerca. Ha pubblicato libri, saggi e articoli, curato mostre e cicli tematici di approfondimento su storia arte e architettura in dialogo con altre discipline. Viaggia da trent’anni lungo itinerari particolari per condividere la bellezza della natura e della creatività umana. E’ convinta che la cultura debba essere una forma di servizio all’umanità e non una forma di potere.