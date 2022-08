A Fossano la prima giornata di gioco di ruolo del 'GDR World Café'

L'11 settembre a Fossano, a partire dalle ore 16, si terrà la prima giornata di gioco di ruolo organizzata da 'GdR World Café' con la collaborazione di I Guardiani del Warp, No Dice Unrolled, Dronero Ludica e Accademia dei Giocatori.



L'evento si terrà presso cascina Sacerdote, la sede di I Guardiani del Warp situata in via dello Stagno 2. Ci saranno due turni di gioco, uno pomeridiano dalle 16 alle 19 circa e uno serale dalle 21 alle 24 circa. Si prega di arrivare almeno 10 minuti in anticipo rispetto all'inizio del turno (un ritardo di oltre 15 minuti farà decadere la prenotazione).



L'evento è gratuito e aperto a tutti. Per poter partecipare è necessario iscriversi attraverso Eventbrite. Le prenotazioni saranno aperte dalle ore 10 del 15/8 alle ore 20 del 10/9.



Su Eventbrite, nei dettagli dell'evento, troverete tutti i tavoli di gioco con la descrizione di Master, sistema e della sessione. Vi possono essere ulteriori informazioni a discrezione del Master (in particolare la presenza di tematiche particolari che possono urtare la sensibilità altrui). Vi consigliamo comunque, prima di iniziare a giocare dal vivo, di confrontarvi con il Master se vi sono degli argomenti per voi particolarmente difficili.



E' possibile prenotare da uno a tutti i biglietti per un tavolo. Vi preghiamo di onorare la prenotazione, e modificarla tempestivamente dovesse essere annullata o ridotta nel numero. E' anche possibile recarsi direttamente all'evento senza aver prenotato, per occupare eventuali posti vacanti. Non è possibile assicurare che se ne troveranno, anche se faremo di tutto per poter accontentare ciascuno.



Importante sottolineare che, anche con tutti i posti prenotati, non si può avere la certezza che una sessione si faccia finchè il numero minimo di giocatori non si presenterà al tavolo. Pertanto qualora una sessione non avesse il numero minimo per giocare si potranno verificare tre scenari: si trovano dei giocatori tra i non prenotati o da altri tavoli che non partono e si gioca, oppure i giocatori del tavolo cambieranno gioco e andranno a giocare nei posti liberi di altri tavoli. Se non ci saranno giocatori disponibili nè posti in altri tavoli, purtroppo, non si potrà giocare. Insomma, siate pronti e ben disposti, nel caso, a cambiare tavolo e provare qualcosa di nuovo!



Per qualunque dubbio o informazione non esitate a contattarci al nostro account IG @gdrworldcafe o via mail gdrworldcafe@gmail.com.