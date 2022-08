Rifugi: il "piatto forte" del Malinvern [VIDEO]

Una giusta dose di cibo sano e nutriente assunto al mattino contribuisce a risvegliare e ad accelerare il metabolismo corporeo, donando quella sferzata di energia necessaria per affrontare una ascesa ad una vetta o un lungo trekking in montagna.

Ancor più se gli alimenti che si consumano vengono preparati in quota, al momento e con materie prime montane e di qualità.

In una intervista video alla campionessa di sci alpinismo, Katia Tomatis, nella cucina del rifugio Malinvern (1840 m) in Valle Stura, struttura che gestisce da dieci anni, è lei stessa a raccontare con entusiasmo uno dei pasti più importanti del presidio e della giornata. Indispensabile per avere la giusta carica e affrontare camminate, salite e traversate.