Cuneo tra degrado e incuria: "Non c'è manutenzione, i marciapiedi sono sporchi e ci sono erbacce ovunque""

Una signora di Cuneo ci ha contattati, inviandoci un gran numero di foto, per evidenziare la situazione di incuria in cui versa la città. Non nelle vie secondarie, dove magari c'è poco passaggio e quindi minore attenzione, ma anche nelle aree centrali della città, sotto i portici, in piazza Europa, nella centralissima piazza Galimberti.

"Cuneo è una città con una posizione invidiabile, - evidenzia la signora - tra vallate e montagne da una parte e il mare ad un'ora di distanza dall'altra. Fino a sei o sette anni fa era molto curata, pulita e soprattutto sicura. Purtroppo la situazione è notevolmente peggiorata. I problemi sono tanti, ma uno di quelli che maggiormente mi balza agli occhi, ogni volta che passeggio o mi sposto per delle commissioni, è la pulizia.

I marciapiedi del centro, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città, sono sporchi; molte parti della pavimentazione sono rotte e piena di erbacce, così come sono piene di erbacce le aiuole dove sono piantati gli alberi.

In corso Francia sono stati fatti tanti lavori: penso al parco Parri o al nuovo marciapiede. Ma se non esiste una regolare manutenzione serve a poco, anzi, si va dritti verso il degrado e l'incuria. E, mi spiace dirlo, in molte aree della città siamo già in questa situazione".