Maltempo sulla Granda: a Vinadio oltre 35 mm di pioggia a terra

Nuova nottata di pioggia per la provincia di Cuneo, in particolare per le zone a sud (cintura del cuneese e monregalese) interessate da passaggi perturbati anche molto forti, che hanno portato con sé lampi e tuoni.

Secondo le stazioni meteorologiche provinciali la zona più interessata dalla pioggia è stata quella di Vinadio - stazione di S. Bernolfo - , con la caduta di 35,7 mm di pioggia e una temperatura oscillante tra gli 11 e i 14,5 °C.

L'area di Pradeboni di Peveragno ha totalizzato 27,2 mm di pioggia a terra e una temperatura tra i 14,8 e i 20,6 °C; quella di Mondovì 26,6 mm di pioggia e una temperatura tra i 16,8 e i 21,1 °C.

Il Colle della Lombarda, seppur con il dato più basso - tra i sensibili - di pioggia caduta a terra (24,4 mm), riporta il più critico dal punto di vista della temperatura: nel corso delle ultime ventiquattro ore, infatti, ha oscillato tra i 7,8 e gli 11,9 °C.

Secondo i vigili del fuoco provinciali, interpellati nelle prime ore di questa mattina, non si sarebbero ingenerati scenari di rischio o pericolo di seria entità a seguito del passaggio perturbato.