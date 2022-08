Robaldo mantiene la promessa: avviati i lavori di pulizia dell'alveo dell'Ellero a Mondovì [FOTO]

Sono partiti questa mattina, giovedì 11 agosto, i lavori di pulizia dell'alveo dell'Ellero nel concentrico di Mondovì.

“Si tratta di uno dei tre impegni che avevo promesso di realizzare nei primi 100 giorni da sindaco - commenta il primo cittadino Luca Robaldo -: il primo era lo sportello del sindaco che è stato aperto. Ora ecco i lavori sul letto del fiume. Un intervento molto atteso sia per la salvaguardia dei cittadini, in modo che l'alveo sia pulito in caso di forti piogge, ma anche per il decoro urbano della città”.

Attivati con un giorno di anticipo sulla data di inizio prevista, i lavori si protrarranno per circa dieci giorni, nel tratto del concentrico compreso fra i rioni Borgato e Breo. Il Comune ha stanziato 25 mila euro di fondi propri. A eseguirli l'azienda De Toffol di Mondovì.

Ad accompagnare il sindaco Luca Robaldo all'avvio dei lavori c'erano anche il vicesindaco Gabriele Campora, gli assessori Francesca Bertazzoli e Francesca Botto, il consigliere Roberto Ganzinelli e la comandante della Polizia municipale Domenica Chionetti.