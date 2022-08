Camilla Marzanati del Racconigi Cycling Team in ritiro con la nazionale Azzurra pista

Nuovo impegno agonistico sulle strade del Veneto per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica 14 agosto pedalerà nella prima edizione del “Circuito Rosa dell'Assunta”, gara open voluta dalla Cicloturistica Vittorio Veneto A.S.D. nella città in provincia di Treviso.

Il ritrovo è fissato presso il Patronato Costantini a Ceneda di Vittorio Veneto (TV), alle ore 7:30, mentre la competizione scatterà ufficialmente due ore più tardi. Le atlete in gara dovranno affrontare 101 chilometri spalmati sulle strade di un circuito ricco di saliscendi, da ripetere per dieci volte, attorno alle località di Cozzuolo, Confin e Ceneda.

Per l'impegnativa trasferta trevigiana la formazione del team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni dell'under primo anno Matilde Beltrami e delle junior Benedetta Brafa, medaglia di bronzo al “Gran Premio Valle del Ticino” di Galliate (NO), Irene Cagnazzo, quinta classificata al “Campionato Italiano Donne Junior 2022” di Cherasco (CN), Matilde Ceriello, protagonista nella passata edizione dei “Campionati Europei Donne Junior” di Trento, ed Elisa Roccato, più volte in 'top ten' nella prima partedi stagione.

LA BIELLESE CAMILLA MARZANATI IN RITIRO CON LA NAZIONALE ITALIANA SUPISTA - Ottime notizie per la formazione di patron Silvio Traversa giungono intanto dal settore pista. La nazionale italiana, diretta dal commissario tecnico Marco Villa, ha convocato Camilla Marzanati per un raduno di preparazione e selezione in vista dei “Campionati del Mondo Donne Junior su Pista”, in programma a fine mese.

Il ritiro in maglia azzurra per l'atleta di Sala Biellese (BI), campionessa italiana in carica nello Scratch e nella Velocità a Squadre, è iniziato martedì 9 e terminerà venerdì 12 agosto.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CIRCUITO ROSA DELL'ASSUNTA” A VITTORIO VENETO (TV): - Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005)- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo DS: Roberto De Filippo COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo MECCANICO: Antonio Vassallo