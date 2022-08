Marito e moglie da Passatore a Roma in bicicletta: "Era un nostro sogno"

Oggi pomeriggio la pagina Facebook di Antonella Petitti ha annunciato il suo arrivo a Roma in bicicletta.

“Ho realizzato questo mio desiderio, un sogno che coltivavo da parecchio tempo, poter andare da Passatore (Cuneo) a Roma in bicicletta. Non sono mancate le difficoltà, in particolar modo il gran caldo, la scarsità di acqua e punti di ristoro chiusi. L’arrivo in Piazza San Pietro è stata un’emozione fortissima, impagabile! Se qualcuno mi dovesse chiedere se lo rifarei? La risposta è SI, ma in un altro periodo, abbiamo veramente sofferto il caldo”.

Una bella pedalata di 932 km percorsi in 9 giorni con un dislivello positivo totale di 8.866 metri, il tutto con una bici che grazie ai bagagli pesava ben 17 kg.

Adesso, dopo una bella visita a Roma, li aspetta il viaggio di rientro in treno!