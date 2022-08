Skiroll: anche Becchis e Sordello ai campionati del mondo 2022 in Estonia

Ci saranno anche Emanuele Becchis ed Elisa Sordello tra gli azzurri che parteciperanno alla tappa di Otepaa della coppa del mondo 2022 di Skiroll.



Il CT Michel Rainer ha infatti sciolto le riserve in merito all'elenco degli atleti chiamati a gareggiare in Estonia dal 19 al 21 agosto.



Il programma gare prevede venerdì 19 il via con le sprint maschili e femminili sul percorso previsto di 1,4km, sabato la disputa della 30km maschile e della 15km femminile entrambe mass start e gran finale domenica con la 10 km femminile e la 15 km maschile in tecnica classica.