Campionati Europei di Monaco: defezione per Anna Arnaudo

Niente Campionati Europei di Monaco per la cuneese Anna Arnaudo: la specialista dei 10.000 ha infatti comunicato la propria defezione, resa ufficiale da un comunicato stampa in cui si citano anche quelle di Filippo Randazzo e Nicole Colombi.



Scende quindi a 98 il numero degli atleti italiani in partenza per la Germania, per una partecipazione che in ogni caso resta la più ampia della storia azzurra agli Europei. Sabato, dopodomani, il decollo del primo gruppo di atleti anticipato nei giorni scorsi dalla partenza del campione olimpico Marcell Jacobs.



Le gare si terranno nei giorni da lunedì 15 a domenica 21 agosto.