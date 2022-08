Borgo San Dalmazzo, Fabrizio Massa nominato presidente dell'Ente Fiera

Il commerciante Fabrizio Massa (titolare di Tiadoro Gioielli in corso Garibaldi) torna alla presidenza dell'Ente Fiera di Borgo San Dalmazzo. La nomina lunedì 8 agosto da parte dell'assemblea dei soci, di cui fanno parte il Comune di Borgo San Dalmazzo, l’Associazione Innovarsi, l’Associazione ABC DOC, Confartigianato Cuneo, Confcommercio Cuneo e CNA.

Massa era già stato presidente dal 2012 al 2017: “Il mio è un gradito ritorno. Ho accettato l'incarico perchè ho apprezzato il progetto della nuova amministrazione a guida Robbione. Il nostro obiettivo è potenziare le iniziative e fare cose belle. Cominceremo col ritorno della Bertello Fest a metà ottobre, poi c'è in ballo una collaborazione con l'Atl del Cuneese per realizzare un salone della montagna. E ovviamente siamo già al lavoro per la Fiera Fredda. Puntiamo alla classica manifestazione a Palazzo Bertello con tutti gli stand dei comuni e la possibilità di degustare i piatti lì sul posto, ma saremo pronti anche con un piano B in caso di limitazioni sanitarie”.

Nel Comitato direttivo dell’Ente Fiera Fredda, c'è anche Fabrizio Messineo (ex titolare Bar 40) nel ruolo di vicepresidente, mentre l’incarico di consigliere è andato a Elena Morlano (commerciante di via Roma), Fabrizio Buffa (presidente dell'Istituto musicale) e Mauro Monge.

“Riparte finalmente l’attività della Associazione a cui spetta l’importante organizzazione della Fiera Fredda, evento tanto caro alla nostra comunità. Tutti soci hanno votato all’unanimità il Comitato Direttivo e desidero ringraziarli per il grande apporto dato nella definizione del nuovo organo e per la volontà di valutare insieme le prospettive future. – ha commentato la Sindaca Roberta Robbione - A Fabrizio Massa, che rientra nel ruolo già rivestito in passato, Fabrizio Messineo, Fabrizio Buffa, Elena Ferrero e Mauro Monge va il mio sentito ringraziamento per aver accettato l’incarico e buon lavoro nella organizzazione dell’evento clou delle manifestazioni borgarine”

“A pochi mesi dall’inaugurazione della 453a Fredda è stato rinnovato il Comitato Direttivo dell’Associazione Ente Fiera Fredda. Ringrazio il Presidente Fabrizio Massa che ha accettato di rimettersi in gioco in questa importante sfida e tutti i consiglieri che lo affiancheranno – ha aggiunto l’Assessore alle manifestazioni Fabio Armando - Sicuramente la Fiera Fredda è l’evento più importante per tutti i borgarini”.