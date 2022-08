Borgo San Dalmazzo, rinnovato il direttivo della Consulta Giovanile

Il 3 agosto scorso si è riunita, la Consulta Giovanile di Borgo San Dalmazzo per il rinnovo delle cariche sociali.

Alla guida dell’organismo consultivo del Consiglio e della Giunta nell’ambito delle politiche giovanili con funzioni di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti l’ambito giovanile, riorganizzata nel 2019 per favorire il coinvolgimento pieno ed effettivo dei giovani alla vita politico-amministrativa del Comune, è stato confermato Riccardo Pepino (presidente uscente), ad Andrea Abello è andato l’incarico di vice presidente ed a Francesco Garnero il mandato di segretario della Consulta.

“La consulta giovanile di Borgo San Dalmazzo è una preziosa realtà e in questi anni ha dimostrato grande spirito di iniziativa e una forte volontà a collaborare con il territorio – ha detto la Sindaca Roberta Robbione - Ringrazio il Presidente Riccardo Pepino per il lavoro svolto sino ad oggi e a lui, al vice presidente Abello e al Segretario Garnero auguro buon lavoro e che si possa continuare insieme a sviluppare progetti per le giovani e i giovani borgarini”.

“La Consulta Giovani è una bellissima realtà che collabora con diverse associazioni del territorio portando avanti importanti progetti – ha commentato l’Assessore alle Politiche giovanili Fabio Armando - Il rinnovo delle cariche sociali con le riconferme del Presidente Riccardo Pepino, del Segretario Francesco Garnero e del nuovo ingresso del Vice Presidente Andrea Abello è il risultato di un ottimo lavoro di squadra. Auguro loro buon lavoro in vista delle future sfide”.