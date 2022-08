Boves e Peveragno hanno ricordato il centauro Igor Faccia

Un successo l'edizione 2022 del memorial 'Igor Faccia', raduno motociclistico dedicato alla memoria del centauro e alpino bovesano - ma residente a Peveragno - deceduto in un incidente nell'incrocio davanti al caseificio di via Beinette.



L'undicesima edizione dell'evento - organizzata come sempre da amici e familiari e con il patrocinio del Comune - , si è tenuta sabato 6 agosto in cascina Marquet di via Roncaia, in frazione Madonna dei Boschi. Per ragioni burocratiche e di sicurezza non si è realizzato il classico giro da piazza Italia a Boves sino ai piedi del vallone fontanellese di San Giovanni.