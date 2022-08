Lions Club Bra Host: cordoglio e partecipazione per i lutti che hanno colpito i soci Dino Testa e Dario Gramaglia

Il Lions Club Bra Host, con il Consiglio direttivo ed i membri tutti, si associa al dolore del tesoriere Dino Testa e del socio Dario Gramaglia che piangono, rispettivamente, il fratello Tomasino ed il padre Carlo. Due lutti che si sono succeduti nell’arco di pochi giorni, gettando nello sconforto parenti ed amici.



Tomasino Testa aveva 63 anni ed un sorriso che si è spento domenica 7 agosto nel mezzo di una giornata trascorsa felicemente al mare con i propri cari. Carlo Gramaglia, con i suoi 92 anni, era il decano dei giornalisti di Alba, appassionato del proprio lavoro e della città che ha amato fino all’ultimo respiro, martedì 9 agosto.



Due uomini conosciuti e stimati, due figure preziose per la comunità ed in primo luogo per le famiglie di appartenenza. Rimarrà sempre nei loro cuori il ricordo della vita trascorsa assieme e un’eredità di amore che è stata di esempio per tutti.



L’immenso vuoto è stato riempito da una pioggia di messaggi e preghiere. Tra le prime commosse testimonianze c’è quella del Presidente del Lions Club Bra Host, Monia Rullo: “Desidero esprimere ai cari soci Dino Testa e Dario Gramaglia il cordoglio mio personale, unitamente a quello del sodalizio che rappresento. A loro ed alle rispettive famiglie va la nostra vicinanza ed il nostro affetto sincero, nella consapevolezza che in un momento di così grande dolore è difficile trovare parole giuste di conforto”.