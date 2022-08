Basket, serie B under 19: Matteo Corgnati primo volto nuovo del Langhe Roero Basketball

Il primo volto nuovo per la Serie B 2022-23 è Matteo Corgnati! Va ad aggiungersi, come secondo elemento, al gruppo che parteciperà al campionato cadetto con LRB ed all’Under 19 Eccellenza con Novipiù Campus.



Nato a Torino nel 2004 (19 aprile), è una guardia di 190 cm e 85 kg. Inizia a giocare all’Alter 82 Piossasco per poi confluire nelle giovanili di Area Pro (realtà che unisce Piossasco, Rivalta e Orbassano) dove resta fino al 2019. Nell’estate di quell’anno si sposta a Novipiù Campus Piemonte, dove gioca per tre stagioni (19-20, 20-21, 21-22) fino alla scorsa in cui è sceso in campo in U19 Eccellenza (15,7 punti di media) e contemporaneamente in C Gold con Collegno (9,3 ppg). Il suo esordio in campionato senior lo aveva fatto nel 2020-21 con Campus in C Silver. Con la Novipiù nell’ultima annata sportiva ha conquistato e disputato con la U19 le Finali Nazionali, entrando nelle miglior otto squadre d’Italia.



Nel corso degli anni ha inoltre disputato diversi tornei (Bulgheroni, Fabbri) con la selezione regionale piemontese e quest’anno ha ricevuto la prestigiosa chiamata nella “long list” della nazionale Under 18 in vista degli Europei.



Sarà dunque lui il primo volto nuovo che scenderà in campo al Pala 958 per il doppio impegno della prossima stagione tra U19 Eccellenza e Serie B.