A Limone il terzo appuntamento della rassegna "Note d'Acqua"

Dopo il grande Concerto Sinfonico di Ferragosto, quest’anno ospitato a Limone in zona Capanna Niculin a quota 1860 metri, la Perla delle Alpi Marittime propone un altro imperdibile appuntamento per gli amanti della montagna e della musica d’autore.

Venerdì 19 agosto, infatti, ci sarà il terzo e ultimo concerto della rassegna “Note d’acqua”, una delle manifestazioni più apprezzate del calendario estivo limonese, che prevede esibizioni di artisti di alto livello a bordo di una zattera in movimento in mezzo al lago Terrasole a 1.750 metri d’altitudine.

A chiudere la kermesse sarà il grande ritorno del gruppo Madamè, già presenti a Limone nell’edizione 2018. Uno spettacolo a quattro voci e un repertorio di musica popolare italiana, con l’accompagnamento di fisarmoniche, chitarra e percussioni. Le artiste cuneesi, che hanno alle spalle un ricco percorso di studi in ambito musicale e conservatoriale, attraverso la ricerca e l'arrangiamento di brani selezionati riportano alla luce canzoni tradizionali risalenti agli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, canti di lavoro, di storia, d'amore, di emigranti e di poesia dei più grandi poeti italiani.

Lo spettacolo, della durata di un’ora, avrà inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400.

Tutti i tracciati sono percorribili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo delle manifestazioni limonesi.

Martedì 16 agosto a Limonetto animazione teatrale e laboratorio per i più piccoli con “Animalia: da animali fantastici alla realtà”. I bambini dai 4 ai 10 anni potranno divertirsi con creature della fantasia, scoprendo animali domestici, selvaggi o in via di estinzione. Dalle 16 presso l’Anfiteatro.







Mercoledì 17 agosto ci sarà il secondo incontro notturni estivi con Enrico Collo “E quindi uscimmo a riveder le stelle… Miti e costellazioni dei cieli estivi”. Appuntamento alle 21.30 al parcheggio di Limonetto. Posti limitati, prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it.

Sempre mercoledì 17 agosto animazione e divertimento serale a Limonetto con la Caccia al tesoro per adulti. Ritrovo alle 21 presso l’Anfiteatro. Prenotazioni sul sito www.limoneturismo.it.

Giovedì 18 agosto Limone propone un’escursione geologica al Colle di Tenda a cura dell’accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it.

Venerdì 19 agosto dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Per chi volesse conoscere la storia del paese, da non perdere la visita guidata lungo le vie del centro, dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni online: www.limoneturismo.it.

In serata a Limonetto concerto di musica occitana a cura del QuBa Libre Trio. Appuntamento alle 21 presso l’Anfiteatro della frazione.





Sabato 20 agosto si terrà la We Run Limonetto, passeggiata non competitiva sui sentieri della frazione. Appuntamento alle 9.30 presso l’Anfiteatro.

L’animazione a Limonetto prosegue poi in serata con il Cinema sotto le stelle, in programma alle 21 all’Anfiteatro.

Sempre sabato 20 agosto, nel centro storico di Limone, intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo. Dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano.

In Biblioteca, invece, si terrà il quarto appuntamento della rassegna letteraria “Incontri con autore”. Alle 17.30 Claudio Streri presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo “False apparenze”, edito da Araba Fenice. Ingresso libero.

Domenica 21 agosto alle 10 a Limonetto si terranno la Messa e la processione di San Chiaffredo, per celebrare il patrono della frazione.

Sempre domenica 21 agosto è in programma un’escursione sulla Cima Salauta (2.176 metri) con la guida Monica Dalmasso. Un itinerario di livello E (Escursionistico), con 12 km di percorso e circa 800 metri di dislivello, alla scoperta di una cima poco conosciuta, ma di facile accesso, dalla quale si può ammirare contemporaneamente la Francia verso Sud e il vallone di San Lorenzo, in Italia, verso Nord.

Ritrovo alle 8,45 presso il piazzale degli impianti sciistici di Limonetto, rientro previsto nel primo pomeriggio. Necessario essere muniti di abbigliamento e calzature da montagna, consoni all’altitudine e al meteo.

Costo: 15 euro. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

In serata, in occasione della festa di Maria Regina e nell’ambito della rassegna Organi Vespera, la Chiesa parrocchiale di San Pietro ospiterà alle 21 il concerto spirituale a cura di Leonardo Ciampa, organista della Emanuel Lutheran Church di Worcester (Massachussets – USA).





Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 – www.limoneturismo.it )

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it ).