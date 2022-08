A Montemale 'Occitamo' porta la musica irlandese dei Birkin Tree

Domani, sabato 13 agosto, a Montemale, alle 21.30, è protagonista la musica irlandese dei Birkin Tree; uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos guiderà gli spettatori alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese. Le canzoni affondano le loro radici nel grande lascito della secolare tradizione, mentre i brani strumentali provengono dal vasto e antico repertorio legato al violino, alla uilleann pipes e al flauto traverso.



Dalla collaborazione tra Occit'amo Festival e Suoni dal Monviso, sempre domani, sabato 13 agosto alle ore 17.30, a Caraglio presso il Filatoio Rosso si esibisce il “Trio Archè”, gruppo cameristico di recentissima formazione composto da tre eccellenze della musica giovanile della Granda.



Domenica 14 agosto alle ore 15, Occit’amo Festival organizza a Pradleves – Abrì, “Bal d’Istà Val Vermenagna”, danze occitane al suono della fisarmonica di Roberto Avena.



Lunedì 15 agosto alle ore 16, arriva l’evento clou di Occit’amo Festival, presso il Santuario di Castelmagno: i Lou Dalfin, a quarant’anni esatti di carriera, dopo 12 album, più di 1.300 concerti e collaborazioni prestigiose saliranno sul palco allestito sul sagrato del Santuario di San Magno, a Castelmagno, un sito simbolico, in uno dei luoghi più belli di tutte le Alpi, per un evento dedicato agli appassionati di musica e cultura d’òc.



Il calendario completo degli eventi è pubblicato sul sito www.occitamo.it.