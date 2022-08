Aggiornamento di JazzVisions per il Concerto che si terrà all’alba a Ostana

Visto il gran numero di prenotazioni per il concerto di sabato 13, e il numero limitato di parcheggi, sarà attiva una navetta gratuita dalla località Serre https://maps.app.goo.gl/WfGFxnLut6e1tgzE6 dalle ore 5,15.

Per chi ama camminare, alle 5,50 da Serre partirà una nostra guida per accompagnarvi alla località del concerto con una camminata di 15/20 minuti (1,5 km). Chi vuole può fare il percorso in autonomia, sempre camminando, può farlo seguendo la strada fino al termine dell’asfalto a Pian da Charm.

Info: 347 3141294