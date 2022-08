Boves, in frazione Castellar torna la grande festa dell'Assunta

Cinque giorni di festa all’insegna del divertimento in frazione Castellar di Boves con la grande festa dell’Assunta. Di seguito il programma.



Si inizia venerdì 12 agosto alle 20.30 con la gara a belotte al rilascio con accuso a coppie sorteggiate al ristorante da Toju. Alle ore 21 seguirà la preghiera in musica nella chiesa di Castellar con il Coro Pacem in Terris.



Sabato 13 agosto, gara di Petanque (bocce vuote a coppie sorteggiate) dalle ore 14. A partire dalle ore 18 cena a base di pizza a volontà a cura di Franco. Seguirà una coinvolgente serata giovani con gli Abcd band e un fiume di birra.



Domenica 14 agosto, alle 14 gara di bocce Memorial “Aurelio Aime”. Dalle ore 20 ricca cena (su prenotazione fino ad esaurimento posti) a base di paella con antipasti, dolce, acqua e vino a volontà. Per finire in bellezza la giornata di festa, alle 22, lo spettacolo di cabaret con Claudio e Laura.



Lunedì 15 agosto alle 10 messa in onore di Maria Vergine Assunta e, a seguire, in piazza, il rinfresco offerto dalla proloco. Alle ore 16 il Rosario e la Benedizione Eucaristica. Alle ore 16,30 pomeriggio all’insegna del divertimento con giochi popolari e intrattenimento musicale con curenta e balet con i Sunadur dla Val Vermenagna. Per tutta la giornata si terrà inoltre il mercatino dell’hobbistica. Dalle ore 128 pizza in piazza con Franco. Dalle ore 21,30 musica latino americano a volontà con i Mojitointour.



Martedì 16 agosto alle 14 gara alle bocce “VI Memorial Adriano Giordano” e, dalle ore 16,30 animazione per grandi e piccini con l’accademia del divertimento con Elisa Bastonero. Alle ore 20 grande scorpacciata di polenta o mezze penne (su prenotazione fino ad esaurimento posti).



I festeggiamenti termineranno in grande con l’orchestra di Loris Gallo. Per tutta la durata dei festeggiamenti sarà disponibile il servizio bar con bevande alla spina e gustosi panini.



Per le gare di petanque si dovranno utilizzare esclusivamente bocce vuote e vigerà regolamento locale, le gare saranno tutte a sorteggio.