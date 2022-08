L'Andavenanda Trio in concerto a San Damiano Macra

"Americhe andata e ritorno”. L'Andavenanda Trio presenta un emozionante viaggio musicale dall'Europa alle Americhe e ritorno. Appuntamento questa sera, venerdì 12 agosto, alle ore 21 presso L'Oste di Fraire a San Damiano Macra.

Tre amici musicisti con la passione per gli strumenti acustici è Andavenanda Trio, ognuno con una notevole esperienza nel proprio ambito: Roberto "Tommy" Tomasini (chitarra, viola, semitoun, voce), Alberto Gertosio (basso, flauto, voce) e Diego Marongiu (chitarra, voce). Insieme sonorità, emozioni che trovano spazio, sincronia perfetta.

"Lo spettacolo è un ideale viaggio musicale che parte dall’Europa dell’ottocento per poi sbarcare nelle Americhe con gli emigranti. E poi si ritorna in Europa con la musica americana, la quale però ha profonde ed inaspettate radici europee. Si va dalla musica irlandese alla musica kletzmer, dalla canzone da osteria al bluegrass, dalla musica dei mariachi messicani al jazz manouche, per finire con Jimi Hendrix."

La serata è ad ingresso libero.