Lemon Park vi aspetta a Limone Piemonte fino al 28 agosto

A Limone Piemonte in zona Maneggio dai primi di luglio c'è Lemon Park, un parco divertimenti dedicato a grandi e piccini. Situato ai piedi delle montagne e circondato da prati verdi in una natura incontaminata, offre attrazioni speciali che spaziano dai trampolini elastici, ai giochi gonfiabili, dal ping pong al tiro a segno, al calcio balilla, allo zucchero filato, e per gli amanti dello sport c'è il “Calcio di Rigore”, per sfidare i propri amici e molto altro ancora.

Lemon Park è in via San Giovanni, 36 a Limone Piemonte ed è aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:30. Non è necessaria la prenotazione e ci sono varie opportunità di ristoro nei paraggi.

Per ogni ulteriore informazione potete chiamare al 3358243345 o visitare la pagina Facebook LEMON Park per rimanere aggiornati