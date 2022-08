Valdieri: a Sant'Anna si ricorda la Regina Elena

Domenica 21 agosto, come ogni anno dal 1990, Sant’Anna di Valdieri ricorderà la Regina Elena con una suggestiva cerimonia, dove 26 anni fa l’Associazione Internazionale Regina Elena fece erigere un monumento alla “Regina della Carità”.



Prima dell’inizio della S. Messa, celebrata in Piazza Regina Elena, gli ospiti si recheranno nella chiesa parrocchiale, dove gli affreschi ricordano due dei sei Beati sabaudi: Bonifacio (1207-70) ed il Duca Amedeo IX (1435-72). Inoltre, una delegazione si recherà sulla tomba dell’amica Marta Bluotto.



L’Associazione Internazionale Regina Elena, che da 33 anni organizza la celebrazione, ed il Comune di Valdieri hanno voluto dare quest’anno un ulteriore significato alla giornata. Oltre al ricordo di Elena di Montenegro, il sodalizio a Lei intitolato, che ha nel Principe Sergio di Jugoslavia il suo Presidente internazionale, dedicherà un momento alla riconoscenza per le attività svolte per ricordare la valle Gesso.



La S. Messa sarà celebrata alle ore 11, in Piazza Regina Elena a Sant’Anna di Valdieri; a seguire il Premio “Valdieri” 2022.



Quindi il trasferimento a Valdieri per l’inaugurazione della mostra “Un angelo sul Trono di Sardegna Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena", a cura del Coordinamento Sabaudo e la premiazione nella sala del Consiglio comunale dalle ore 12.45.



Come ogni anno, sarà presente la delegazione francese guidata dal Presidente nazionale, Comm. Ten.Col. Dr. Laurent Gruaz, la delegazione campana con il Gr. Uff. Rodolfo Armenio, il Comitato di gemellaggio di Avrieux con Florent Pla Latard, il Comitato "Ammiraglio di Squadra Antonio Cocco" capeggiato dal suo Presidente Maria Coculo Satta, la delegazione relazioni internazionali e comunicazioni con il Dr. Nicola Bonomi, nonché dirigenti e soci da tutte le regioni.



Tutto il programma si svolgerà secondo le norme in vigore in merito all’emergenza Covid-19.