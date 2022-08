Elezioni provinciali: è il 25 settembre la data ufficiale

Come già paventato dal nostro giornale negli ultimi giorni, le elezioni del nuovo presidente della Provincia saranno domenica 25 settembre prossimo.



Oltre alle consultazioni politiche, che coinvolgeranno tutti i cittadini maggiorenni, ci sarà quindi in quello stesso giorno un altro appuntamento elettorale speciale per gli amministratori dei 247 Comuni della Granda. Consiglieri comunali, assessori e sindaci potranno votare dalle ore 8 alle 20 il successore di Federico Borgna alla guida dell’ente (decaduto a giugno scorso). Secondo le attuali disposizioni di legge, il presidente della Provincia dura in carica quattro anni (sarebbe scaduto a ottobre 2022), mentre il Consiglio provinciale solo due (è stato rinnovato a dicembre 2021).



La data delle elezioni per il rinnovo del presidente è fissata dalla legge non oltre i 90 giorni dal termine del mandato precedente, ma fino all’ultimo si è rimasti in forse anche in considerazione delle vicende politiche nazionali.



I comizi elettorali sono indetti oggi venerdì 12 agosto, entro il 40° giorno precedente alla consultazione elettorale.



Le candidature andranno presentate il 4 settembre (tutto il giorno) e il 5 settembre (solo mattina), mentre le liste ammesse saranno pubblicate il 16 settembre. I seggi saranno allestiti nella sede della Provincia a Cuneo (2 seggi) e a Roddi (1 seggio), nella sede del Reparto Viabilità di Alba, per favorire l’accesso all’altra parte del territorio provinciale.