Cuneoski2000: si conclude prima di ferragosto il Summer Camp

Si conclude prima di Ferragosto il progetto estivo Cuneoski2000 Summer Camp. La Scuola Lidia Rolfi del quartiere San Paolo di Cuneo per nove settimane è stata teatro delle attività estive proposte dall’ASD Cuneoski2000 e rivolta ai bambini e ragazzi della fascia di età 6/14 anni.



Per il terzo anno consecutivo, aderendo al progetto Tempo Estate del Comune di Cuneo e al progetto nazionale Educamp, l’Associazione ha realizzato un centro sportivo multidisciplinare interconnesso con attività culturali; destinatari dell’iniziativa tra i 50 e i 90 bambini a settimana che, per nove settimana, hanno potuto sperimentare e approcciarsi a diverse attività sportive e culturali, oltre che socializzare in ambiente outdoor sotto la guida e il coordinamento dello Staff Tecnico societario composto da Laureati in Scienze Motorie.

Sorrisi, vociare festoso, musica, canto e tanto sport: ecco la chiave del grande successo del progetto Summer Camp!



Grazie alla collaborazione di Enti e Associazioni del territorio partner del progetto i bambini hanno potuto “giocare alla sport” e divertirsi scoprendo i loro innumerevoli talenti non solo sportivi. Con un filo conduttore settimanale i giovani camper sono stati accompagnati nelle diverse attività organizzate e stimolati alla riflessione su aspetti importanti del vivere in comunità.



“Ci piace pensare che attraverso questa iniziativa abbiamo seminato piccoli momenti di felicità e di curiosità” questo l’intendimento dell’Associazione espresso dal Direttore Tecnico Stefano Garello a nome di tutto il Direttivo.



Grande novità dell’edizione 2022 il primo Summer Camp Residenziale presso la struttura della Casa Alpina di Sant’Anna di Valdieri realizzata anche grazie al contributo della Fondazione CRC all’interno del Bando Estate insieme +scuola +sport + natura + ambiente. Cuneoski2000 Summer Camp ha inoltre partecipato alla seconda tappa del tour nazionale di Sport e Salute svoltasi in piazza Galimberti lo scorso 30 giugno e ha portato a termine l’ambizioso progetto di riqualificazione delle panchine del parco giochi del quartiere San Paolo ridipingendole con i colori della bandiera olimpica e personalizzandole con frasi sportive scelte dai bambini partecipanti al tempo estate.



Con una vena di malinconia per il tempo ormai trascorso, ma con molta gratitudine verso le famiglie che hanno scelto di affidare a Cuneoski2000 i propri figli, l’Associazione dà l’arrivederci alle prossime iniziative in programma a partire dal mese di ottobre oltre che alla stagione sciistica 2023!



Un grazie particolare a tutto lo Staff tecnico composto da: Gandolfo Matteo, Pascale Giovanna, Milano Martina, Dutto Sara, Renaudo Alberto, Beraudo Giulia, Tedesco Matteo, Bono Anna, Cometto Marica, Garelli Nives, Marro Enrico e De Giorgis Giulia.