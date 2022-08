Dal 1° settembre Stefania Caviglia sarà il nuovo Segretario generale del Comune di Mondovì

Il sindaco di Mondovì Luca Robaldo ha firmato stamattina - sabato 13 agosto - il provvedimento di nomina della dottoressa Stefania Caviglia a Segretario generale del Comune di Mondovì, che si insedierà l'1 settembre prossimo.



Savonese, laureata in Giurisprudenza, dal 2015 è iscritta alla fascia professionale A. Vanta pluriennale esperienza nel ruolo e, nel corso dell'ultimo anno, ha prestato servizio presso il Comune di Sanremo e in quello di Varazze.

Numerosi gli incarichi rivestiti nella carriera lavorativa, alcuni dei quali particolarmente importanti e per i quali erano richieste approfondite conoscenze professionali.



Nel dare il benvenuto alla dott.ssa Caviglia, l'amministrazione comunale rinnova il saluto ed il ringraziamento al Segretario Generale uscente, dott.ssa Marina Perotti, andata in pensione meno di un mese fa. Era entrata nel Comune del Belvedere nel 2017, dopo numerosi anni di esperienza in tanti municipi della zona.