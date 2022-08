57 auricolari e 7 paia di occhiali sequestrati al mercato di Limone [VIDEO]

Il territorio del Piemonte e della Liguria saranno, nei prossimi mesi, battuti a tappeto dal laboratorio chimico mobile di ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) impegnato nel tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini con una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno della contraffazione.

I funzionari ADM di Cuneo coadiuvati dal laboratorio chimico mobile dell’Agenzia, assieme alla locale Polizia Municipale, hanno effettuato numerosi controlli nel mercato settimanale che si svolge presso la località turistica piemontese di Limone Piemonte, in occasione della maggiore affluenza di turisti nella settimana di ferragosto. I funzionari si sono avvalsi dell’ausilio dell‘Xrf, uno strumento che, in maniera non invasiva, consente di determinare la composizione elementare degli articoli sottoposti ad analisi; tramite l’ausilio di questo strumento può essere verificata la presenza, negli oggetti sottoposti a controllo, di metalli nocivi per la salute umana quali cadmio, piombo e nichel.

I chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sottoposto ad analisi, tra l’altro, orologi, occhiali, prodotti plastici ed elettronici.

I controlli effettuati dai funzionari ADM, in collaborazione con la polizia municipale di Cuneo, hanno portato al sequestro amministrativo di 57 auricolari per violazione del modello comunitario depositato dalla Apple Corporation e 7 paia di occhiali privi del marchio CE.

Sono stati inoltre esaminati con Xrf in tempo reale, una ventina di orologi da polso di varia fattura, con cinturino metallico, scelti fra quelli presenti sulle bancarelle del mercato. L’esito della verifica, finalizzata ad evidenziare l’eventuale presenza di metalli nocivi, ha dato, fortunatamente, esito negativo, escludendo rischi per la salute dei consumatori.