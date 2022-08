Addio al torinese Piero Angela, grande divulgatore scientifico

Lutto per il mondo della scienza e della cultura: Torino piange Piero Angela, morto all'età di 93 anni. Grande divulgatore scientifico (suo il programma che ha fatto la storia dal titolo "Quark", poi "Superquark", ma non solo) era stato seguito su questa strada anche dal figlio Alberto, che sui social ha lasciato il messaggio "Buon viaggio, papà".



Era nato a Torino il 22 dicembre del 1928 ed è stato giornalista, saggista e conduttore televisivo. Il suo nome, in Italia, ha sempre fatto rima con competenza, garbo e conoscenza. Anche di argomenti complessi che lui riusciva a rendere accessibili al grande pubblico con un racconto facile da comprendere e avvincente.



Nel 1989 è stato tra i fondatori del CICAP, associazione per il controllo sulle pseudoscienze, nata per promuovere l'educazione scientifica e lo spirito critico, nonché per indagare sull'effettiva esistenza dei presunti fenomeni paranormali. Non ha mai smesso di lavorare e impegnarsi, andando in onda con i suoi programmi anche in tempi decisamente recenti e partecipando ad eventi e incontri, anche a Torino.



Il padre, il medico antifascista Carlo Angela, è stato insignito della medaglia dei Giusti tra le nazioni. Accanto alla scienza, l'altra grande passione di Piero Angela era la musica, il jazz in particolare (il suo nome d'arte, nei primi anni del Dopoguerra, era "Peter Angela").



Cordoglio dal mondo delle istituzioni, dal ministro della Cultura, Dario Franceschini ("Perdiamo un grande italiano") al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Un fuoriclasse della divulgazione scientifica".



Nel novembre del 2019 era stato ricoverato in ospedale, a Roma, dopo una caduta in casa.