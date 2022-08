Incendio di un compattatore rifiuti nell'azienda A2A di Villafalletto, intervento dei vigili del fuoco

Per cause in corso di accertamento, il compattatore di rifiuti indifferenziati dell'azienda A2A in via Monsola a Villafalletto ha preso fuoco nella notte.

Le fiamme sono state prontamente spente dall'impianto antincendio interno, per cui non si sono sviluppati fumi. Sono stati comunque allertati i vigili del fuoco per estinguere completamente l'incendio e monitorare la situazione. Il loro intervento è durato circa tre ore, dalla mezza alle 3.30. Sul posto le squadre di Saluzzo, Levaldigi e Busca.

Nessuna persona coinvolta, nessun ferito. Solo danni all'impianto compattatore.

L'azienda coinvolta si occupa di smaltimento e trattamento rifiuti.