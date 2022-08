Polliotto (Unc): 'Inflazione penalizza qualità della vita dei consumatori'

Patrizia Polliotto, noto avvocato d’impresa e d’affari nonché Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, torna a fare il punto sul caro vita.

“Come UNC Piemonte rileviamo una crescita del disagio ai nostri sportelli in termini di erosione del potere d’acquisto dei consumatori”, spiega lo stimato legale anche dalle colonne delle pagine del quotidiano ‘CronacaQui’.

“Inflazione, caro-vita, caro-energia stanno mettendo sempre più alle strette le categorie più fragili anche sotto il profilo della qualità della vita, stante l’incremento di insoluti per le forniture domestiche di luce e gas, ma anche e soprattutto dal punto di vita alimentare. Gli aumenti spericolati dovuti all’inflazione galoppante che abbraccia l’intera filiera agricola e degli allevamenti compromette la capacità di spesa sul fronte del consumo settimanale di carne, pesce, frutta, verdura e ortaggi, che rischiano così di trasformarsi in beni non più di prima necessità e di fruizione quotidiana, ma in veri e propri prodotti di lusso ormai sempre più appannaggio di pochi”, prosegue Patrizia Polliotto.

“Tutto questo, insieme alla lievitazione dei carburanti nonostante il taglio momentaneo delle accise, e il caro-vacanze con albergatori e ristoratori pronti a cercare di recuperare nel 2022 quanto perso nelle estati del biennio 2020-2021, fa sì che i problemi per famiglie e utenti monoreddito siano più costanti”.

Unc Piemonte è attiva telefonicamente allo 011 5611800 dal lunedì al venerdì in normale orario d’ufficio, e anche via mail all’indirizzo di posta elettronica uncpiemonte@gmail.com, e sul sito www.uncpiemonte.it.