Doppio appuntamento al museo della Fisarmonica di Robilante

In occasione di Ferragosto il Museo della Fisarmonica aprirà le sue porte nelle giornate di domenica 14 agosto e lunedì 15 agosto (orario 10-12) Sarà possibile scoprire come è composta una fisarmonica e quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna (Museo della fisarmonica), approfondire la tradizione della “festa delle leve” e ammirare le sculture in legno dell’artista locale Jors de Snive.



E’ consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita ogni all’ora ed alla mezz’ora).



Resta fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina durante la visita.

Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).