Saluzzo, Domenico Andreis è il nuovo segretario cittadino della Lega

Domenico Andreis, 58 anni, imprenditore nel ramo assicurativo, capogruppo consiliare in municipio, è il nuovo segretario della sezione della Lega di Saluzzo.

La sua designazione è avvenuta nei giorni scorsi durante il congresso locale (svoltosi in sordina) alla presenza del segretario provinciale e senatore Giorgio Bergesio e del segretario della sezione di Cuneo Simone Mauro, che ha presieduto l’assemblea.

Andreis subentra nell’incarico allo “storico” segretario Gianni Tesio, che per circa vent’anni ha guidato la Lega saluzzese, l’unico, nella storia del partito saluzzese, che può vantare il primato di non essere stato rimosso d’autorità.

A Tesio, che continuerà a far parte del direttivo (è risultato il più votato), è stata consegnata una targa in segno “di stima e riconoscenza per l’impegno di segretario ma ancor prima di generoso militante profuso in tanti anni”.

Del nuovo direttivo, oltre a Tesio, fanno parte il sindaco di Pagno, Nico Giusiano, il commercialista Diego Rovetti e, di diritto, il consigliere regionale Paolo Demarchi, che siede sui banchi del Consiglio comunale a fianco di Andreis e Paolo Scaletta.

Questo il primo commento a caldo di Andreis dopo la sua designazione: “Per il momento posso solo dire che la priorità sono le elezioni politiche. Ringrazio l’amico Gianni Tesio per il lavoro svolto in questi lunghi anni, non sempre facili per la vita politica cittadina. È anche in buona parte merito suo se oggi in Consiglio comunale siedono tre rappresentanti della Lega. Ringrazio tutti i militanti per la fiducia che mi è stata accordata e che spero di non deludere. Abbiamo la fortuna di avere con noi, sia in sezione che in municipio – aggiunge il neosegretario - il consigliere regionale Paolo Demarchi: una buona squadra”.

Lo sguardo di Andreis, oltre che alle imminenti politiche, è anche già proiettato alle prossime comunali del 2024.

“Il rinnovo del direttivo è stato il primo passo. Da qui possiamo partire, tutti insieme, per un nuovo corso traendo insegnamento da quanto di buono è stato fatto. Restano due anni di tempo per preparare la Lega ad affrontare le prossime elezioni cittadine. Questa volta – promette Andreis - ci muoveremo con i tempi giusti e non ci faremo trovare impreparati”.