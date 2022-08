Verzuolo, un contributo per le imprese agricole con stagionali nel periodo della frutta

La Giunta comunale di Verzuolo ha approvato la delibera in cui si comunica che

Venerdì 2 settembre alle ore 12 scade la possibilità alle imprese agricole, operanti sul territorio comunale di Verzuolo, che utilizzano lavoratori stagionali nel periodo della frutta di avere il contributo del bando regionale 2022.

L'importo è di euro 2.000 per ogni modulo acquistato e/o di euro 500 per ogni modulo noleggiato per la sistemazione temporanea dei lavoratori stagionali.

L' Ufficio di segreteria (al secondo piano del Municipio) in orario di apertura, raccoglie le domande di adesione oppure via PEC a verzuolo@cert.ruparpienonte.it