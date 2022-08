Alla Titans scatta la pre-season

Titans in vacanza con un occhio strizzato alla nuova stagione. Dopo il Ferragosto appuntamento in palestra per gli atleti di Alba Cheer. In realtà tra tumbling classes e summer camp di fatto non gli allenamenti sugli elementi acrobatici individuali non si sono mai interrotti; ora è giunto il momento di tornare ad esercitare con determinazione stunt e coreografie di gruppo.

Passati i giorni di relax e festa con amici e parenti, i membri team saranno chiamati a rapporto a partire da Venerdì 19 Agosto con tre appuntamenti di pre-stagione (i successivi il 24 e il 26), occasione privilegiata per familiarizzare con i nuovi compagni e allenatori prima dell'effettivo kick-off previsto per la prima settimana di Settembre.

Al centro dell'attenzione ci saranno le indispensabili basi tecniche su cui costruire gli stunt più avanzati nei mesi seguenti; gli allenamenti di pre-stagione saranno inoltre sfruttati per preparare al meglio le molte esibizioni di fine estate a cui i Titans sono invitati e per le quali un po' tutte le squadre saranno coinvolte.

Sotto la guida dei tecnici di Alba Cheer, oltre agli atleti già selezionati per i team anche nuovi interessati potranno avvicinarsi al cheerleading made in La Palestra Titans attraverso allenamenti di prova!

Di seguito il calendario degli appuntamenti: