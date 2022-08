A Mondovì una nuova edizione di Clean Up con Interact Club Cuneo-Alpi del Mare

Domenica 24 luglio l’Interact Club Cuneo-Alpi del Mare si è riunito a Mondovì realizzando il primo service per l’anno rotariano 2022-2023: una nuova edizione di Clean Up, questa volta in versione estiva.

L’Interact è una organizzazione, sponsorizzata dal Rotary, che riunisce ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni. Il Clean Up è un’attività di civic work che soddisfa sempre i volontari, poiché è particolarmente gratificante vedere la propria città un po’ più pulita di come la si è trovata. Molti dei partecipanti all’attività sono stati i giovanissimi nuovi Soci del Club che, non avendo mai fatto prima una simile esperienza, si sono particolarmente emozionati. I Soci sono stati accolti a Mondovì dal Vicesindaco Gabriele Campora, che ha dato il proprio sostegno all’attività e ha incoraggiato i ragazzi ad aprire gli occhi verso il mondo: ha infatti ricordato che trovare molti rifiuti è simbolo di grande irresponsabilità da parte dei cittadini ed ha inoltre ribadito l’importanza della raccolta differenziata. A Clean Up concluso i Soci hanno riflettuto su ciò che li ha colpiti nel lavoro svolto: sono rimasti stupiti di fronte al grande numero di mozziconi di sigaretta trovati in terra e dall'enorme quantità di plastica, rinvenuta in ogni sua forma.

I ragazzi, entusiasti per il lavoro svolto, non vedono l’ora di poter dare nuovamente il proprio contributo alla pulizia del suolo pubblico. L’Interact Club ringrazia il Comune di Mondovì per l’ospitalità e la Fondazione CRC per il sostegno; inoltre i Soci ringraziano i Rotary Club Cuneo-Alpi del Mare, Mondovì e Cuneo per il loro costante supporto e la loro presenza nelle figure di Willi Brignone, Franca Ghiazza e Patricia Indemini.