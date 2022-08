Monge Gerbaudo Savigliano: il 18 agosto scatta la preparazione verso la Serie A3 2022/23

Inizierà il prossimo 18 agosto la preparazione estiva del Monge Gerbaudo Savigliano, in vista dell’inizio ufficiale del Girone Bianco di Serie A3 2022/23, secondo campionato della storia biancoblu in questa categoria.

Il rinnovato roster saviglianese si riunirà agli ordini di coach Lorenzo Simeon il giovedì dopo Ferragosto, per iniziare un intenso periodo di allenamenti che proseguirà fino al debutto in campionato, previsto per domenica 9 ottobre sul campo di Brugherio.

Le otto settimane di preparazione saranno intervallate da allenamenti congiunti con altre società, utili per testare i meccanismi di gioco e mettersi alla prova al cospetto di avversari di pari valore.

Tra le date-clou, spiccano i due sabati di allenamenti congiunti a tre: il 10 settembre con Garlasco e Diavoli Rosa e il 24 settembre ancora con Garlasco e PVL. Nel weekend del 10-11 settembre i saviglianesi svolgeranno, inoltre, il consueto ritiro di due giorni, a contorno del doppio impegno sopra indicato.

Questo l’elenco completo degli allenamenti congiunti in programma e le compagini con cui si svolgeranno:

• 10 settembre: con Garlasco e Diavoli Rosa

• 11 settembre: con Acqui

• 14 settembre: con Alto Canavese Volley

• 16 settembre: con Pallavolo Alba

• 21 settembre: con Acqui

• 24 settembre: con Garlasco e PVL

• 28 settembre: con Pallavolo Alba

Questo, invece, il roster dei convocati per il raduno del 18 agosto:

Palleggiatori: Luca Filippi (1997), Roberto Trinchero (2003)

Schiacciatori: Marco Spagnol (schiacciatore/opposto, 2000), Andrea Galaverna (1994), Andrea Nasari (1996), Damiano Calcagno (schiacciatore/opposto, 1996), Nicolò Bergesio (2000), Filippo Camperi (2003)

Centrali: Francesco Dutto (1991), Daniele Mellano (2002), Lorenzo Rainero (2002)

Liberi: Paolo Rabbia (1997), Daniele Gallo (1993)

Allenatore: Lorenzo Simeon

Vice-allenatore: Matteo Brignone

Aiuto allenatore: Franco Osella

Scoutman: Andrea Torta

Preparatore atletico: Lorenzo Giraudo