L’addio a Piero Angela dal Caffè Letterario di Bra attraverso l’arte di Bernardo Negro e Yatri

Il giorno dopo la morte di Piero Angela restano il cielo grigio e la tristezza di un Paese che si sveglia più povero. Restano i ricordi per un grande uomo, che ha portato la scienza nelle nostre case, rendendo appassionante ciò che sui banchi di scuola ci faceva forse sonnecchiare.



Aveva 93 anni ed un garbo d’altri tempi, unito ad una passione innata per la musica che sapeva bene coniugare ai contenuti delle sue trasmissioni. Nel corso della sua lunghissima carriera ci ha raccontato il progetto Apollo e lo sbarco sulla Luna, ci ha spiegato i meccanismi del corpo umano, ci ha messo in guardia, già negli anni Settanta, sulla questione ambientale e il clima che cambia.



La notizia della sua scomparsa, data dal figlio Alberto con un post su internet (“Buon viaggio papà”), ha generato grande tristezza. Facebook, Instagram e Twitter sono colmi di messaggi di cordoglio per Piero Angela.



Anche il Caffè Letterario di Bra lo ha voluto ricordare attraverso un’intensa poesia di Bernardo Negro e la bella caricatura dell’artista Yatri (Musica di Superquark modalità: on).



La musica e le stelle

(a Piero Angela)



Le note del tuo pianoforte, Piero, lievitavano

come l’azzurro del cielo quando sembra

che gli Angeli scendano sulla terra. E tu

da Bach a Duke Ellington facevi udire

la tua voce accompagnando la magia

che serbavi per una gioia segreta,

pulsare di un cuore che sa i miracoli

che salgono oltre le nubi. Tu le spiegavi

le nubi come fosse la musica a suggerire

il loro passaggio. Entravi nelle molecole

del cuore e chi ti vedeva in TV ti restituiva

i battiti sospesi nella speranza del pensiero.

Capivi quello dei Condottieri. Sapevi le zolle

della conquista e della fertilità. Facevi planare

le stelle in un inchino all’Universo e tuo figlio,

Alberto, viaggiava sotto la loro Rosa dei Venti.

Conoscesti del Mondo le tragedie ed i riscatti

e quando Robert Kennedy cadde per mano

assassina il tuo pianto si fuse con le nostre lacrime.

La musica e le stelle sapevano

come sgorga la poesia quando un animo

invito la scopre nell’affrontare delle cose.

Fosti una cometa con voce di uomo.