Roddino in lutto: è mancata Nicoletta Gallo, titolare del bar e della 'Trattoria dell'Amicizia'

In lutto la comunità di Roddino per la scomparsa di Nicoletta Gallo, titolare della 'Trattoria dell'Amicizia' e dell'unico bar del paese.



Molto conosciuta nella comunità, è scomparsa nei giorni scorsi dopo una lunga lotta contro una grave malattia. Portava avanti l'attività iniziata dai genitori - il bar, appunto - , che nel corso degli ultimi decenni era diventato un vero e proprio punto di riferimento per Roddino e i suoi abitanti.



I funerali si terranno martedì 16 agosto alle 15, a Monforte d'Alba. Nicoletta lascia i figli gemelli Filippo e Giorgia, di 11 anni.



La ricorda il sindaco Marco Andriano: "Nicoletta era molto collaborativa con tutti, a partire dalle associazioni. Viveva la comunità in modo non solo professionale, ma anche con tanto cuore. In questi mesi ci è mancata davvero tantissimo e l’idea di non rivederla più peserà molto su tutta la comunità; quando si è in 400 abitanti il proprietario del bar è uno di famiglia".