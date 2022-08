Calcio, serie D coppa Italia: fissati i primi match di Bra e Fossano

Sono ancora in attesa della comunicazione relativa alla composizione dei gironi del campionato di serie D 2022-2023, ma le formazione del Bra Calcio e del Fossano Calcio sono già pronte a disputare il proprio primo impegno ufficiale: il primo turno di coppa Italia.



Il Bra affronterà, in casa, la Sanremese Calcio. Il Fossano - al 'Pochissimo' - il Pdhae.



Le due partite sono in programma rispettivamente per il 28 e il 21 agosto, entrambe alle ore 16.