Domani si conclude Occit'amo Festival: al santuario di Castelmagno il concerto dei Lou Dalfin

Domani, lunedì 15 agosto alle ore 16, arriva l’evento clou di Occit’amo Festival, presso il Santuario di San Magno a Castelmagno si esibiscono i Lou Dalfin. A quarant’anni esatti di carriera, dopo 12 album, più di 1.300 concerti e collaborazioni prestigiose sulla scena musicale nazionale ed internazionale, ancora una volta i Lou Dalfin capeggiati da Sergio Berardo saranno i protagonisti del Ferragosto occitano che si celebrerà in Valle Grana.



La band vincitrice del Premio Tenco nel 2004, capace di traghettare la musica e la cultura occitane nella contemporaneità, conferendo loro nuova linfa vitale e conquistando la scena dei maggiori festival europei, salirà sul palco allestito sul sagrato del Santuario di San Magno, a Castelmagno, un sito simbolico, un santuario che vede risalire le proprie origini a tempi precristiani (era sede del culto di Marte), in una meta devozionale storica della gente occitana e piemontese, in uno dei luoghi più belli di tutte le Alpi.



I Lou Dalfin da più di 20 anni chiamano a convegno gli appassionati di musica e cultura d’òc. Migliaia di persone che ballano, cantano, si emozionano all’unisono all’insegna di un sogno millenario. Ingresso gratuito.



Occit’amo torna poi in Valle Po, martedì 16 agosto alle ore 21 presso la piazza del Comune di Sanfront per un nuovo concerto dei Lou Dalfin che saranno i protagonisti della Festa dell’Annunziata, in attesa dello spettacolo pirotecnico.



Il calendario completo degli eventi è pubblicato sul sito www.occitamo.it.