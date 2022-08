Frabosa Soprana: a Luciana Littizzetto il secondo 'premio simpatia'

Luciana Littizzetto - celebre comica di origine torinese - è stata ufficialmente insignita del 'Premio Simpatia' della Sagra della Raschera e del Bruss. La cerimonia oggi (domenica 14 agosto) alle 16, alla presenza del sindaco Iole Caramello e dei rappresentanti della Confraternita della Raschera e del Bruss con il gran maestro Ezio Domanico Basso. A moderare, la giornalista Paola Scola.

Un'occasione attesa sin dallo scorso anno, quando a ricevere il premio era stato nientemeno che il conduttore di 'Che tempo che fa', Fabio Fazio.

Domani (15 agosto) la giornata conclusiva della Sagra

Ecco il programma per la giornata conclusiva della Sagra, in programma domani. Tutti gli spettacoli si terranno in piazza Marconi o, nell'eventualità del maltempo, nella sala polivalente.

. Dalle 10 alle 23 Tradizionale Sagra con i prodotti locali e delle nostre vallate

ore 10 Sfilata storica con: la Bèla Rosin, Re Vittorio e Briganti e il gruppo occitano “Artüsìn”, gli artisti della Compagnia Teatro Scalzo, il gruppo alpini di Frabosa Soprana, il gruppo Freebike Adventure e i personaggi e i gruppi delle nostre vallate: Bal do Sabre di Bagnasco, Sci club di Frabosa Soprana, Scuola Sci Frabosa, Confraternita Cavalieri Raschera ed Autorità.

. Ore 11 Investitura dei nuovi Cavalieri della Raschera

. Ore 15 Prismabanda Street Band itinerante e animazione in piazza

. Ore 21 I Trelilu in LILUMANIA, Nuovo spettacolo di musiche