Prosegue l'attività il 'treno d'estate' lungo la ferrovia della val Tanaro: il 4 settembre la nuova corsa

C'è la ferrovia del Tanaro al centro del progetto 'D'acqua e di ferro' - finanziato dalla fondazione Compagnia di San Paolo per il bando "In luce" - , che si propone di unire le promozioni turistiche dell'Alta Val Tanaro e del Monregalese.

La prima corsa del 'treno d'estate', tenutasi a inizio giugno, ha visto attivarsi le 'Stazioni Sonore', ovvero centri lungo la tratta della ferrovia del Tanaro in cui artisti, attori, musicisti e cantori hanno realizzato le proprie opere a beneficio di chi si trovava ad attendere il passaggio del treno turistico della val Tanaro. Nell'ambito del progetto sono state organizzate anche rassegne cinematografiche attraverso le proiezioni di film locali, esperimenti internazionali, incontri con il cinema d'autore, dialoghi culturali di altissimo livello e performance teatrali; si proseguirà sino a metà settembre, sino al concerto di Ginevra di Marco a Ormea.

Particolarmente ricca la sosta alla stazione di Mondovì - animata con attività specifiche - e la visita al Museo della Ceramica incentrata su laboratori didattici e musica.

Il 4 settembre è in programma la nuova corsa: la sosta a Mondovì sarà più limitata ma l'attesa del treno sarà vivacizzata da laboratori di stampa e da performance artistiche. Inoltre, si realizzeranno fermate canoniche sulla tratta storica da Ceva, con due proposte per il percorso esperienzale: la prima - con arrivo a Garessio - una giornata all'insegna del folklore con il Bal do Sabre. La seconda - con arrivo a Ormea - con il coinvolgimento del sesto raduno di fisarmoniche.