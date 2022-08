Spegne 101 candeline, Teresa, la nuova ospite della casa di riposo di Vezza

Si chiama Teresa Baroni è arrivata da qualche mese in struttura a Vezza d’Alba ed ha appena spento la bellezza di 101 candeline. Cento uno anni vissuti con grande vitalità e loquacità, di cui i primi cento a Pavia con i famigliari ed ora è ospite della Casa di Riposo vezzese ‘Sacro Cuore’.



Alla domanda del sindaco Bonino: Qual è la ricetta per una lunga vita? ha risposto "Non pensavo di vivere così tanto!"



Non sono mancati gli auguri dei numerosi famigliari che si sono stretti attorno a lei, del personale della struttura e dell’Amministrazione comunale.