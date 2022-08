Basket, serie B under19: Mobio, Lomele ed Elkazevic gli innesti del Langhe Roero Basketball

Sono tre i nuovi innesti per la squadra del Langhe Roero Basketball di serie B e under19: Ivan Mobio, in arrivo dalla Serie A, Aaron Lomele dall'A2 e Adnan Elkazevic, dall'esperienza con Novipiù Campus Piemonte.



Mobio è un play maker/guardia di 188 cm e 80 kg, è nato a Brescia nel 2004 (12 ottobre). Si propone di vestire i colori del LR basketball per poter continuare a crescere e per portare il suo apporto di esperienza di alto livello al gruppo.



Lomele, ala di 194 cm per 80 kg, è nato a Cordenons in Friuli nel 2004 (27 luglio). Tra le sue convocazioni importanti a livello giovanile vanta le esperienze con la selezione regionale del Friuli, con cui ha anche vinto il Trofeo delle Regioni. Inoltre, nell’estate del 2018 ha preso parte al raduno della nazionale Under 14 e, nel dicembre 2019, a quello della nazionale Under 16.



Elkazevic, infine, è un'ala grande di 203 cm per 91 kg, ed è nato a Massagno in Svizzera nel 2004. Negli anni di percorso giovanile ha seguito tutta la trafila con la nazionale svizzera, dall’Under 14 in poi, e anche quest'estate ha partecipato ad alcuni stage con la rappresentativa rosso crociata.