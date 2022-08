Vettura contro furgone camperizzato a Melle: feriti gravemente marito e moglie

Dopo i due incidenti della scorsa settimana, di cui uno mortale, con il decesso di un 69enne di Racconigi, anche nella giornata di oggi 15 agosto si registra un grave incidente che ha visto coinvolte una vettura Fiat Punto e un furgone camperizzato con targa straniera con a bordo due persone.

E' successo attorno alle 16.30 sulla provinciale 8. I due occupanti della Fiat Punto - marito e moglie residenti in provincia - sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Cuneo. Sono gravi ma non in pericolo di vita.

Feriti in modo più lieve, ma anche loro trasportati in ospedale per accertamenti, i due ragazzi a bordo del furgone, fratello e sorella stranieri, qui per turismo.

Lunghe code in direzione di Venasca. Sul posto i carabinieri per la gestione della viabilità e per i rilievi del sinistro. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Saluzzo e in volontari del distaccamento di Venasca.

NB: inizialmente avevamo scritto che nell'incidente erano rimaste coinvolte una moto e una vettura. Evidenziamo che la fonte era ufficiale, arrivata da un ente, e pertanto ritenuta del tutto attendibile. Da ulteriori verifiche è emersa una dinamica diversa.