La camera del bruciatore è uno dei componenti più importanti della caldaia che ha una funzione contenitiva ed è posta a ridosso della scintilla che viene generata dal bruciatore per effettuare il processo di combustione del gas all'interno della caldaia, questa camera del bruciatore ha come sua caratteristica fondamentale quella di isolare termicamente grazie alla sua particolare struttura composta di fibra di ceramica la quale assicura questo tipo di isolamento della parte.

La camera del bruciatore grazie alle sue proprietà isolanti permette che si crei una miscela di aria e gas la quale viene successivamente consumata dal bruciatore.

Sostanzialmente Vi sono delle differenze tra le diverse tipologie di caldaia e che ne condizionano quindi la struttura è il funzionamento Infatti le caldaie costituite da un dispositivo a camera aperta, vogliono un sistema di ventilazione dell'aria qualora manchi un sistema di aspirazione dentro la caldaia Infatti per questo motivo le caldaie a camera aperta devono essere sempre ed esclusivamente installate con una canna fumaria che ne agevoli La fuoriuscita dei fumi fuori dalla caldaia e quindi ovviamente fuori dell'abitazione In modo tale da non provocare danni alle persone e all'ambiente per questo le caldaie a camera aperta vengono installate normalmente all'esterno come ad esempio in balconi Terrazze o verande.

Se la camera del bruciatore non funziona, può succedere che questa si sporchi a causa dell'accumulo di polvere e fuliggine, che diventano i principali nemici della camera del bruciatore, questo fattore Purtroppo non è spesso valutato Infatti molti clienti non valutano e considerano importante l'ostruzione che nel tempo può essere generata nella camera del bruciatore tuttavia non è un problema da sottovalutare poiché l'efficienza della caldaia può essere compromessa se la camera del bruciatore è intasata non potendo così lavorare a pieno regime.

Possibili soluzioni e rimedi

Vi sono però possibili soluzioni e rimedi ideali quali ad esempio La Manutenzione annuale, che tra l'altro è obbligatoria per legge che serve a verificare i fumi e le componenti della caldaia per evitare di dover effettuare continua riparazioni al dispositivo a causa di una scarsa è inesistente manutenzione e controllo costante per questo motivo è fondamentale che la caldaia così come tutti i dispositivi all'interno dell'abitazione, vengano spesso sottoposti a controlli periodici mensili o annuali servendosi di tecnici specializzati nel settore che siano sempre a disposizione del cliente per effettuare una manutenzione periodica dell'impianto per la pulizia della camera di combustione detta anche camera del bruciatore.

Va quindi da se che un accumulo di sporcizia nella camera del bruciatore può non sembrare un problema particolare, ma al momento in cui un tecnico provvederà ad esaminare il nostro dispositivo potrà Certamente accorgersi che questi intasamento può diventare un segnale che porterà successivamente ha un problema nel circuito di fumi o nella combustione stessa della caldaia accumuli purtroppo importanti di scorie che nel tempo possono portare una riduzione dell'efficienza della caldaia stessa e del buon funzionamento del dispositivo utilissimo all'interno di un'abitazione che richiede spesso acqua calda e un corretto funzionamento dei propri sanitari.