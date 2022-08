Quando parliamo di corone per funerali parliamo di un lutto di una persona cara e la corona di fiori spesso è un regalo che si fa alla famiglia che vale più di mille parole come si suol dire.

E poi per quanto riguarda la scelta del tipo di fiori non tutti sanno che pesci prendere semplicemente perché non sono degli esperti e quindi non riescono a capire quali possono essere le composizioni da scegliere sia per quanto riguarda eventualmente un funerale laico, ma che per quanto riguarda eventualmente un funerale religioso.

E questo perché magari le persone in questione non conoscono i significati dei fiori funebri e quindi non possono capire quale corona regalare in base al rapporto che c'era con quella persona in questione.

E teniamo comunque presente che la tradizione della corona di fiori è un qualcosa che risale già dall'antichità quando i morti venivano praticamente con erbe aromatiche e anche con dei fiori e per quanto riguarda la tradizione religiosa i fiori hanno un significato di speranza e quindi il fatto che le persone possono continuare il loro cammino in un'altra dimensione poche parole.

E quindi come deve essere scelta una lapide attentamente, la stessa cosa deve essere per i singoli fiori della Corona, e per esempio se il rapporto con la persona era solo formale un mazzo di fiori differente può essere più indicato, mentre se il rapporto è di vera amicizia si potrà scegliere per esempio i fiori preferiti del defunto e magari sapevamo che il nostro amico in questione amava le rose gialle e le rose bianche.

Tra l’altro spesso gli esperti nel settore e anche per esempio le agenzie di pompe funebri che si occupano anche di questo servizio e quindi di consigliare la famiglia sanno benissimo che si possono scegliere i fiori anche in base all'età e a all'identità della persona che è venuta a mancare.

Per esempio molti pensano che se la persona che è morta era giovane e da prediligere un colore bianco così come se la persona era o di una certa età invece il colore che dovrebbe essere quello giallo e per quanto riguarda i fiori potremmo pensare ai crisantemi, le margherite e i gladioli.

Bisogna scegliere delle corone in base al rapporto che avevamo con la persona che è scomparsa

Mentre ad esempio se per caso fosse morta una donna si potrebbero preferire delle Rose sulla tonalità del Rosa ma anche del Viola e del blu magari accompagnato in certi casi anche da candele profumate e fino ad ora abbiamo fatto solo degli esempi.

Naturalmente poi sarà anche la famiglia che invece sceglierà delle corone e in generale per un allestimento floreale per esempio per un cuscino che servirà da copricofano per la macchina che trasporterà il feretro nel luogo dove si terrà la messa e dove comunque celebra il rito anche laico , e facendosi aiutare sempre dalle imprese di pompe funebri di fiducia che sa sempre come consigliare i suoi clienti al meglio.