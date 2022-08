I migliori servizi di appuntamenti per gli amanti dello sport

Gli interessi comuni sono la chiave per una relazione romantica duratura e lo sport può essere considerato uno di questi interessi. Oggi vogliamo dare un'occhiata a come si incontrino oggi gli appassionati di sport, quali servizi online sono adatti a questa cerchia e perché molti sportivi professionisti sono soli.

Fatto interessante! Nel 2010, i ricercatori hanno nominato il Tennis il tipo di sport "più solitario". Il giocatore è tutto solo nella propria parte del campo, l'avversario è a 20 metri di distanza e persino parlare con l'allenatore durante la partita è proibito. In aggiunta, nel tennis, secondo le regole, non puoi esprimere sentimenti quali rabbia o delusione: inveire, gettare una racchetta, fare gesti poco consoni con le mani e così via. Il giocatore è totalmente senza anima.

Perché gli sportivi sono soli?

Facciamo subito una premessa. In questa occasione stiamo parlando principalmente di sportivi professionisti, per i quali lo sport è il significato della vita e la principale fonte di reddito. Se sei una di queste persone o se ci sono sportivi professionisti tra i tuoi conoscenti, allora sai che di solito non rimane né tempo né energia per la vita personale. Gli allenamenti estenuanti richiedono tutta la forza e la dedizione possibile. Non è proprio possibile, quindi, parlare di nuove conoscenze e appuntamenti in questa situazione!

È un po' più facile invece per gli sportivi dilettanti. Tendono ad avere più tempo libero ed energia. Sì, è più facile trovare persone affini tra i dilettanti. Prendiamo i corridori come esempio. Se sei un dilettante, puoi facilmente trovare un club di jogging in città al quale unirsi per correre con persone simili a te, incontrare e comunicare con nuove persone. Tuttavia, se sei un professionista, allora il tuo compagno dovrà essere un allenatore e nel caso di quel gruppo di corridori amatoriali, non avresti nulla a cui spartire.

A proposito, molte persone credono che gli sport di squadra aiutino a far fronte alla solitudine, ma non è proprio così. Il motivo è che in questo caso una persona, sebbene non sola, è costantemente nella stessa cerchia di amici e questo a volte può comunque generare solitudine. Inoltre, non dimenticare che, a causa dell'allenamento estenuante e delle competizioni difficili, gli sportivi in ​​una squadra sono spesso sopraffatti emotivamente e fisicamente. Una comunicazione spensierata in questo caso è di solito molto rara.

Alla ricerca di un servizio di appuntamenti adatto per gli sportivi

Certo, puoi seguire il percorso più ovvio e iscriverti a Tinder, Badoo o Bumble. Queste sono piattaforme molto conosciute con un numero di iscritti enorme, ma questo è anche il loro principale svantaggio. Il pubblico qui è estremamente vario e può essere molto difficile trovare sportivi tra le persone affini. Pertanto, ti consigliamo di prestare attenzione ai servizi di appuntamenti più di nicchia.

Datfit

Servizio di incontri per sportivi, che nel 2019 Cosmopolitan Magazine ha definito "la nuova n.1 app di appuntamenti" e la rivista Women's Health (per la salute delle donne) lo ha definito "il luogo in cui iniziare una relazione sana". Tecnicamente, l'app DateFit ricorda le app d’incontri classiche, ma l'obiettivo principale qui è lo sport. L'applicazione ha un cosiddetto feed di attività, in cui gli utenti condividono foto e video dei loro allenamenti e risultati. Inoltre, DateFit tiene conto della geolocalizzazione, permettendoti di trovare altri atleti nelle vicinanze per l'allenamento, la comunicazione o semplicemente per divertirsi. Qui puoi indicare immediatamente il tuo obiettivo: amicizia o relazione. Ciò consente di risparmiare tempo e aumentare le possibilità di un incontro di successo.

Fitafy

Questa è un'app di appuntamenti per gli amanti del fitness in cui è possibile cercare altri single, persone attive che vogliono fare nuove conoscenze. Fitafy ti aiuta a conoscere individui in base a obiettivi di salute e fitness condivisi. Nel tuo profilo, oltre alle informazioni di base su di te, puoi aggiungere interessi di fitness, abitudini dietetiche, dati sulla tua attività, geolocalizzazione e altro ancora. Se stai cercando di incontrare nuove persone che condividono i tuoi interessi e sognano di avere una relazione con una persona affine, Fitafy potrebbe essere la soluzione perfetta per te.

Fitness Singles

Gli sviluppatori di Fitness Singles definiscono il loro servizio come uno dei più grandi siti di incontri per gli atleti - dai dilettanti ai professionisti. Chiamano Fitness Singles uno spazio unico per trovare persone affini con gli stessi interessi sportivi: corsa, ciclismo, escursioni, equitazione, yoga e altro (oltre un centinaio di attività). Al di là di questo, Fitness Singles è un sito di incontri piuttosto classico con funzionalità familiari alla maggior parte di queste piattaforme.

Happn

Happn non può essere chiamata un'app di appuntamenti “per sportivi”. Eppure c'è una caratteristica molto utile qui: un avviso quando uno degli altri utenti è nelle vicinanze. Ad esempio, vai a correre ogni mattina e non ti rendi nemmeno conto che anche un tuo potenziale partner corre giornalmente lì nelle vicinanze. O forse questa persona pedala attorno alla tua casa ogni giorno e non la vedi. Happn ti aiuterà a incontrarla!

Coffee Meets Bagel

Anche questa applicazione non può essere chiamata esclusivamente una piattaforma di appuntamenti per sportivi. Tuttavia la app ha una caratteristica interessante. Non molto tempo fa, gli sviluppatori dell'applicazione hanno lanciato l'esperienza CMB, una modo per riunire single in vari eventi dal vivo. Compresi gli sport. Quindi, se vuoi spostare la tua comunicazione da online alla realtà il prima possibile, il Coffee Meets Bagel potrebbe fare al caso tuo.

Siti di incontri alternativi per gli sportivi

Non tutti gli sportivi, per un motivo o per l’altro, sono pronti a utilizzare siti di incontri e app classici. Molti semplicemente non vogliono passare il tempo a registrarsi, compilare un profilo, imparare tutte le funzioni e così via. Per loro, c'è un'ottima alternativa: la videochat.

Un primo esempio di chat video è Omegle. Questo sito opera dal 2009 e ha raccolto un vasto numero di utenti durante questo periodo. Non è necessario registrarsi qui, o compilare i dati del profilo. Con qualche clic stai già comunicando con una nuova persona tramite video. Allo stesso tempo, qui puoi specificare un elenco dei tuoi interessi sportivi in ​​modo che il sistema selezioni in modo più accurato un interlocutore per te. È conveniente e veloce. Provalo!

Per coloro che sono alla ricerca di alternative Omegle, possiamo raccomandare Ome TV, Bazoocam, Chatki. Ci sono più impostazioni di ricerca, migliore moderazione e un servizio generalmente migliore. Inoltre, molte delle possibili alternative a Omegle ora offrono un filtro di genere che questa chat video non ha ancora.

Per riassumere: ci sono molte opzioni tra i servizi di incontri online per sportivi

Sopra, abbiamo affermato che lo sport può essere un limite nel fare nuovi incontri. Tuttavia, con l'approccio giusto, potrebbe essere esattamente il contrario. Se non aspetti passivamente l'arrivo dell’anima gemella, ma prendi l'iniziativa, puoi facilmente trovare una persona che condivide i tuoi interessi sportivi, e credici, può succedere più velocemente di quanto ti aspetti.

Puoi utilizzare i servizi di appuntamenti elencati sopra o trovare un'altra alternativa. Ricorda che oggi ci sono più di ottomila siti di appuntamenti e applicazioni nel mondo, e questo numero aumenta di anno in anno. Ciò significa che anche le possibilità di incontrare l’amore sul web sono in aumento.

Noi ti auguriamo incontri interessanti e nuove conoscenze su Internet, risultati sportivi incredibili e vittorie brillanti. Lo sport non è solitudine. Lo sport può regalare nuove opportunità a ognuno di noi. Approfitta di queste opportunità e la tua vita cambierà per sempre!