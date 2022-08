In questo articolo vogliamo parlare del rilascio affido ceneri andando prima a specificare cosa si intende con la seconda parola perché nel momento in cui parliamo di ceneri ci stiamo riferendo ai resti di una persona che non c'è più e che ha deciso, o hanno deciso i familiari per lei, di farsi seppellire in un modo diverso dal solito e cioè di farsi cremare ricordandosi che la cremazione avviene dentro un forno crematorio.

La cremazione è un tipo di sepoltura che fino a un po' di anni fa non era così richiesta però negli ultimi anni lo è stato sempre di più anche per i cattolici che hanno avuto il permesso dalla chiesa per poter scegliere questa soluzione.

Però se si decide di procedere con la cremazione bisogna sapere che tutto il processo sarà regolamentato da leggi specifiche e soprattutto da tutta una serie di cose burocratiche da fare tra le quali pure quella di cui parliamo oggi e cioè il rilascio dell'affido delle ceneri.

Si parla di pratiche che non sono così semplicI nel senso che possono essere un po' seccanti e un po' ostiche semplicemente perché spesso non sappiamo come muoverci perché magari è la prima volta che ci troviamo in quel tipo di situazione ma soprattutto perché stiamo già affrontando un momento destabilizzante dal punto di vista emotivo perché è morto un nostro caro e quindi è molto facile non sapere cosa fare o soprattutto rischiare di fare errori o andare in panico.

Ma per fortuna come quasi sempre a ogni problema c'è una soluzione nel senso che bisogna semplicemente affidarsi a un impresario delle pompe funebri che diventa il punto di riferimento per aiutarci a fare tutto quello che serve per arrivare all'iter finale.

Però sono proprio gli esperti a consigliare sempre di non procrastinare la chiamata all'agenzia di onoranze funebri Ma bisogna muoversi in maniera veloce anche perché i tempi del funerale sono sempre abbastanza stretti

Cosa bisogna fare nello specifico

Nello specifico bisogna chiedere una consulenza a un'agenzia di onoranze funebri per organizzare tutto quello che c'è da fare per il funerale compresa anche la sepoltura.

Chiaramente l'impresario delle pompe funebri cercherà di accontentare le esigenze e i desideri della famiglia personalizzando Il funerale, fermo restando che in alcune situazioni può succedere che ha già provveduto la persona defunta la quale, sapendo di dover morire per certo visto che stava affrontando una dura malattia, ha avuto l'idea di chiamare un'azienda di onoranze funebri e dare tutte le disposizioni delle quali c'è bisogno e quindi esprimendo tutti i desideri in maniera orale o anche scritta relativamente a come dovrà essere il suo funerale andando a comprendere anche tutta quella parte relativa alla sepoltura.

Quando succede questo tutto è più facile anche se parliamo della cremazione che, come sappiamo, e come dicevamo prima è una pratica particolare nel senso che una persona può essere cremata solo quando viene espressa ufficialmente volontariamente questa volontà oppure in caso contrario quando la maggioranza dei membri della famiglia f ornisce la sua autorizzazione per procedere con questa modalità.