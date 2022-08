Rimandata la seduta del Consiglio dell'Unione del Fossanese: critica la minoranza benese

Martedì 16 agosto avrebbe dovuto svolgersi, come da convocazione, la prima seduta di Consiglio dell'Unione del Fossanese post elezioni amministrative 2022. Pare, a causa di un potenziale corposo assenteismo, la seduta sia stata rimandata a data da destinarsi.

Ricordiamo, tra l'altro, che il sindaco di Genola Flavio Gastaldi, attuale deputato, è pure impegnato nell'intensa campagna elettorale per le elezioni politiche di settembre.

Bene Vagienna e Salmour sono andati al voto nel giugno scorso. Questi i nuovi consiglieri designati dai due comuni: per Bene Vagienna: Ambrogio, Corrado, Dogliani Rosaria e Berardo; per Salmour: Salvatore, Sineo, Gerbaldo e Radice.

Sul rinvio della seduta si è espresso criticamente il consigliere di minoranza Livio Berardo, capogruppo de L'Altra Bene: "Il periodo metteva a rischio il numero legale. Eppure il Dup, Documento unico di programmazione o bilancio triennale, sarebbe dovuto essere approvato entro il 31 luglio. Anche la presidenza del Consiglio è vacante. Bene Vagienna, città che esprimeva il presidente, il 12 giugno è andata al voto. Così pure Salmour. Ma, mentre Salmour ha eletto i suoi rappresentanti nell’assemblea consiliare fin dalla prima seduta post elezioni, Bene Vagienna ha aspettato il secondo Consiglio, quello del 29 luglio, per designarli. Impossibile quindi che l'assemblea dell’Unione si tenesse entro i termini di legge, finendo per slittare a una data improba per molti sindaci e consiglieri".